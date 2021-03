La rivincita di Erkin contro De Boer dopo i tempi dell'Inter: "Irrispetoso"

La Turchia di Erkin ha battuto l'Olanda di De Boer: l'ex difensore nerazzurro non ha mai dimenticato l'operato del tecnico olandese a Milano.

In mezzo a rigori non dati, goal fantasma e grandi giocate , Turchia contro Olanda , terminata 4-2 in favore del team Calhanoglu, ha regalato anche una storia inaspettata. O meglio dimenticata, vista la vecchia esperienza all'Inter dei due protagonisti.

L'Olanda, sconfitta nella prima gara di qualificazione a Qatar 2022, è allenata da Frank de Boer, tecnico dell'Inter nel 2016. Nella squadra nerazzurra giocava Erkin, difensore della Turchia subentrato durante la gara vinta grazie alla tripletta di Yilmaz.

Una vittoria contro De Boer, qualcosa che Erkin sognava da tempo. L'ex Fenerbahce non ha infatti mai dimenticato quanto accaduto durante la sua breve esperienza meneghina agli ordini del tecnico olandese, tanto da parlare in maniera schietta.

A Fcinternews, in passato Erkin era stato chiarissimo:

"Il trattamento che ricevetti da De Boer fu irrispettoso. Mi ha lasciato fuori nell’ultima partita della preseason e, dopo averlo fatto, anche nelle esercitazioni. Dovevo allenarmi da solo. Stava usando una tattica di manipolazione affinché mi sentissi frustato. Il suo atteggiamento ha cambiato totalmente la mia carriera calcistica. Mi ha lasciato fuori come se fossi un giocatore appena uscito dalle giovanili".

Erkin aveva anche dato ragione a Biabiany, che aveva evidenziato come l'olandese fosse il peggior tecnico nella storia dell'Inter:

“Sono assolutamente d’accordo con lui, ha ragione. Non avrò mai una buona opinione di De Boer. Tutti potevano sapere che tipo di persona fosse. Per questo non riesco ancora a capire come abbia fatto ad arrivare in un club come l’Inter".

Ora la sconfitta di De Boer e la vittoria da parte di Erkin, che a 32 anni gioca nuovamente al Fenerbahce, squadra in cui è tornato ad essere un importante elemento dal 2020. Il passato spesso non si dimentica, ma per il classe 1988 c'è ora un nuovo presente.