Talksport - La rivelazione di Traoré: "Marchisio fumava 4 pacchetti di sigarette al giorno"

Armand Traoré, ex giocatore della Juventus, rivela a 'Talksport': "Marchisio fumava tanto, ma non ho visto nessuno correre più di lui".

Vi ricordate Armand Traoré? Sicuramente, se lo ricordate, non sarà merito delle due giocate in , ma per il fatto di essere stato una meteora all'interno della , nella stagione 2010/2011.

L'ex laterale dell' ha parlato a 'Talksport', raccontando il suo primo impatto con il calcio italiano in quella stagione, dopo cinque anni di solo calcio inglese.

Scioccanti, per certi versi, queste dichiarazioni di Armand Traoré, che fanno riferifemento a dieci anni fa, a quella Juventus che di lì a poco avrebbe cominciato ad inanellare Scudetti.