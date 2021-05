La rivelazione di Pierpaolo Marino a DAZN: "Henry fu a un passo dall'Udinese"

Il dirigente ricorda la trattativa con la Juventus: "Ci offrirono 55 miliardi più Henry per Amoroso, conservo ancora la copia del contratto".

Thierry Henry all'Udinese, poteva succedere davvero. A rivelarlo, intervistato da DAZN, è Pierpaolo Marino che ancora ricorda la trattativa già chiusa con la Juventus.

All'epoca il francese non era riuscito a sfondare in bianconero e Moggi cercò di piazzarlo in Friuli per arrivare a Marcio Amoroso.

"Amoroso fu un'intuizione di Pozzo. Ne fu talmente convinto ce lo fece prendere nonostante fosse reduce da un'operazione ai legamenti. Ci incontrammo con Moggi e Giraudo nella villa del presidente Pozzo e chiudemmo l'affare: Amoroso alla Juventus per 55 miliardi di lire più il cartellino di Thierry Henry ma il francese rifiutò e Amoroso scelse il Parma. Conservo ancora oggi la copia del contratto di Henry".

Lo scambio Amoroso-Henry non è stata ovviamente l'unico affare saltato sul più bello negli anni, Marino ad esempio ricorda che anche Crespo fu vicinissimo all'Udinese.