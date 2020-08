La rivelazione di Galeone: "Nel 2009 Giampaolo aveva già firmato con la Juventus"

Marco Giampaolo e la , due strade che sembravano destinate a incrociarsi, ma che invece si sono soltanto sfiorate alla distanza. Nonostante una firma già posta su un contratto nel 2009.

A rivelarlo è Giovanni Galeone, del quale Giampaolo è di fatto allievo, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'.

Oggi, invece, Giampaolo è alla guida dell'altra squadra della città di . Una classifica e delle ambizioni diverse, ma le stesse intenzioni.

"Adesso è in un club altrettanto importante per il calcio italiano e non può fallire: quindi deve calarsi nei panni di un Mondonico, che ebbi come vice a Cremona, che al Toro ha dato e avuto grandi soddisfazioni. Marco deve giocare da Toro, appunto, perché ogni squadra ha il vestito preferito".