La rivelazione di Faggiano: "A gennaio volevo Giovinco al Parma"

Il direttore sportivo del Parma ha affermato di aver pensato al ritorno della 'Formica Atomica': "Non avevamo le possibilità economiche".

A inizio 2019 Sebastian Giovinco ha scelto l'Al Hilal come sua nuova destinazione in una carriera che, dopo , continua in giro per il mondo. Con l' sempre nel cuore.

Nello scorso mercato di gennaio in Italia avrebbe anche potuto tornarci. Lo ha infatti cercato il , come ha rivelato il direttore sportivo Daniele Faggiano in diretta Instagram a 'Gianlucadimarzio.com'.

"A gennaio volevo Giovinco e ci ho fatto una chiaccherata, ma non avevamo le possibilità economiche e dovevamo capire la situazione Gervinho".

Per Giovinco sarebbe stato un ritorno: ha già giocato con gli emiliani tra il 2010 e il 2012, segnando 23 goal complessivi e guadagnandosi anche la maglia della Nazionale.