La rivelazione di De Laet: "Vardy prima di una gara? Beve pinte e mangia pizza"

De Laet, Campione d'Inghilterra con Vardy nel 2016, ha raccontato la particolare dieta del suo vecchio compagno di squadra.

Un grande calciatore, una persona comune. Jamie Vardy è stato ed è l'idolo dei tifosi del Leicester , e non solo. Per i goal, di certo, ma anche per una vita operaia prima dei milioni da professionista. Nonostante il successo, l'inglese è rimasto quello di sempre.

Sono continui gli aneddoti riguardanti la vita di Vardy, quasi tutti raccontati nel corso degli anni dai vecchi compagni. C'è chi ricorda che sfiorò il lavoro di animatore turistico ad Ibiza e chi evidenzia come l'ex Fleetwood abbia pensato all'isola spagnola per fare il PR.

Vardy in campo è una furia, ma fuori da esso non ha mai limitato il suo essere uomo comune prima che sportivo professionista. Dunque guai a privarsi di cibi e bevande non proprio da sportivo che deve stare attento nei minimi particolari alla sua dieta.

A tal proposito ci ha pensato il belga Ritchie De Laet , al Leicester dal 2012 al 2016 e Campione d'Inghilterra poco prima dell'addio, a parlarne:

"La sera prima di una partita, Jamie beve pinte e mangia solo pizza. Quando ha battuto il record di Ruud Van Nistelrooy segnando in 11 partite consecutive, la sera prima l'autista dell'autobus ci aveva comprato una bottiglia di porto. L'abbiamo nascosto nella nostra camera d'albergo".

Vardy non si è certo tirato indietro:

"Avevo un bicchiere e Jamie si è assicurato di finire il resto della bottiglia".

L'attaccante classe 1987 aveva svelato qualche settimana fa come ingerisse grosse quantità di caffeina prima di un turno previsto alle 15:

"Bevo una lattina di Red Bull non appena mi sveglio, in 30 secondi. Non faccio colazione e non mangio nulla fino a quando non ho una frittata di formaggio e prosciutto con fagioli al forno alle 11.30. La mando giù con un'altra Red Bull. Entriamo nello spogliatoio un'ora e mezza prima del calcio d'inizio e a quel punto, terza lattina.

Visti i risultati in campo, i tifosi del Leicester sperano continui con pizza, pinte ed energy drink ancora a lungo.