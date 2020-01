La rivelazione di Cassano: "Dovevo incontrare Moggi per la Juventus, ma andai alla Roma"

L'ex talento barese racconta il retroscena relativamente all'estate del 2001, quando si trasferì alla Roma: "Per Totti, lo idolatravo".

Se non ci fosse stata la , Antonio Cassano sarebbe finito alla . E' questa la rivelazione dell'ex calciatore barese relativamente all'estate del 2001. Giovanissimo, dopo un biennio da protagonista al Bari, tutte le big cominciano ad interessarsi a lui. La spunta la società giallorossa, grazie all'amore per Totti.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Intervistato da Roma TV, Cassano ha svelato come vent'anni fa idolatrasse Totti, con cui riuscirà a giocare per cinque stagioni. E dire che se Baldini, dirigente giallorosso, non si fosse interessato a lui, Moggi e la Juventus erano già pronti a portarlo in bianconero.

Saputo dell'interesse della Roma, la possibilità di giocare con Totti ebbe il sopravvento su tutto:

"Ricordo che dovevo andare alla Juventus e avevo l'appuntamento ad Avellino con Moggi e il mio procuratore. Quando è arrivato, mi disse che l'aveva chiamato Baldini, era molto interessato e volve farmi parlare con Capello. Allora il mio idolo era Totti, allora dissi di far aspettare Moggi ad Avellino. Noi saremo andati alla Roma".

Roma? Capello? Cassano voleva Totti:

"Ho parlato con Capello e gli ho detto le solite cose che si dicono, che ero felice. Ma io ero solo felice di andare a giocare col Pupo. Per quattro mesi mi fece vivere in casa sua, con i suoi genitori. E' stato fondamentale nella mia crescita. Senza Totti come punto di riferimento avrei fatto più fatica".

A gennaio 2006 Cassano approda al :