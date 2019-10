La rivelazione di Cassano: "Ancelotti voleva vendere Insigne"

Il rapporto tra Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti si è rimarginato negli ultimi giorni dopo la rottura di , con il capitano del che è stato spedito in tribuna. Un caso che ha chiuso lo stesso tecnico dopo la vittoria per 2-0 sul , partita nella quale il numero 24 è partito anche dal 1’.

Tra i due però, secondo Antonio Cassano, non scorre ancora buon sangue. Dai microfoni della trasmissione ‘Tiki Taka’ il talento di Bari Vecchia ha rivelato che in estate, durante il calciomercato, Ancelotti avrebbe voluto vendere Insigne e che avrebbe fatto di tutto perché questo scenario si avverasse.

“So per certo che Ancelotti ha fatto di tutto per far vendere Insigne. Nessuno lo dice ma è così, lo voleva far fuori tanto è vero che in estate aveva preso Lozano”.