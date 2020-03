La rivelazione di Caputo: "Mi sono comprato al fantacalcio, con me Ilicic"

L'attaccante del Sassuolo ha parlato della sua passione per il fantacalcio: ottimo affare l'essersi acquistato, viste le reti segnate in stagione.

Il coronavirus ha fermato tutto lo sport in e di coneguenza anche un passatempo che appassiona milioni di persone da vent'anni. Se il campionato di 2019/2020 non verrà concluso, grossi dubbi anche relativi al fantacalcio. Tra i suoi giocatori anche Ciccio Caputo.

L'attaccante del , che dopo gli anni di si sta ripetendo in neroverde dimostrando di essere tra i migliori attaccanti del campionato, ha parlato a Sky Sport di vari argomenti, tra cui proprio l'amore per il fantacalcio. Ogni volta esulta facendo finta di stapparsi una birra (anche se nell'ultima occasione ha chiesto in diretta agli italiani di rimanere in casa), per i suoi fanta-allenatori e per sè stesso.

Caputo, a differenza di molti altri suoi colleghi che giocano al fantacalcio, ha infatti deciso di puntare direttamente su sè stesso all'asta estiva: un gran colpo, considerando i tredici goal e i quattro assist messi a segno durante questa prima parte di annata.

L'attaccante di De Zerbi sa dove mettere le mani, visto l'altro componente del reparto offensivo:

"Cerco di essere sempre presente per tutti i mie fanta-allenatori, che non smetterò mai di ringraziare. Mi sono comprato anche io, nella mia squadra in attacco siamo io ed Ilicic".

Considerata la magica stagione di Ilicic e l'ennesima positiva per sè stesso, Caputo sta lottando per posizioni di vertice nella propria lega di campionato: chissà se potrà continuare a farlo o dovrà accettare lo stop definitivo del campionato. Questioni secondarie, certo, ma a cui in maniera positiva si cerca di ragionare.