La rivelazione di Bergomi: "Tifo Liverpool, non c'è uno stadio come Anfield"

L'ex leggenda dell'Inter ha raccontato il suo amore per i Reds dopo il successo della Premier League: "Dagli anni '70".

Trent'anni dopo l'ultimo giorno di gloria in campionato, il Liverpool è Campione d' . Senza festeggiare in campo, ma nel centro sportivo, con i tifosi in festa per le strade della città- La stagione dei record, ma anche più strana di tutte. Una storia incredibile, che Beppe Bergomi ha seguito tutta d'un fiato.

L'ex leggendario difensore interista, da anni affermato commentatore , ha infatti evidenziato di essere un grande fan del . Simbolo nerazzurro per decenni, Bergomi ha però nel cuore un'altra squadra, ovvero quella Reds, Campione di Champions e Premier League in carica.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bergomi ha raccontato:

"Sono diventato tifoso negli anni '70, è cominciata con le immagini televisive del campionato inglese e Kevin Keegan".

Non solo i trionfi del Liverpool hanno fatto innamorare Bergomi:

"Anfield, l'atmosfera che si respira è unica. Non esiste un altro stadio così".

Bergomi, classe 1963, è un fan sfegatato del Liverpool oramai da cinquant'anni, anche se i ragazzi più famosi della città li conosce proprio marginamente: