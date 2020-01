La rivelazione della star NBA Antetokounmpo: "Da giovane tifavo Arsenal"

Giannis Antetokounmpo racconta la sua passione per il calcio, tra Arsenal e Ibrahimovic: "Ero un grande fan di Zlatan quando giocava nel PSG".

A Parigi si mischiano calcio e basket: l'NBA è arrivata in Europa, con uno degli elementi maggiormente rappresentativi come Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks.

Ieri sera è stato protagonista in campo per battere gli Charlotte Hornets, ma nelle ore precedenti in conferenza stampa ha parlato della sua passione per il calcio. E ha rivelato di essere un tifoso dell' .

“Seguo molto il calcio, quando ero giovane tifavo Arsenal. Mio papà giocava e anche io ho iniziato a 9 anni, fino ai 12. Poi a 12 anni e mezzo ho iniziato a giocare a basket".

E, a proposito di Parigi, c'è spazio anche per parlare del e di Zlatan Ibrahimovic, il suo giocatore preferito negli scorsi anni.