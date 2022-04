La rivelazione del padre di Higuain: "Gonzalo mi ha detto che si ritira alla fine dell'anno"

Il 2022 sarà l'ultimo anno solare da calciatore per Gonzalo Higuain. Quantomeno secondo quanto rivelato dal padre Jorge che, ai microfoni di 'TNT Sports', ha svelato in anteprima le intenzioni future del figlio.

"Non torna in Argentina. Mi ha detto che si ritira a fine anno. Termina questo anno e si ritira dal calcio".

L'attaccante argentino, attualmente in forza all'Inter Miami in MLS, avrebbe dunque deciso di appendere le scarpette al chiodo al termine dell'anno facendo calare il sipario sulla propria carriera da calciatore quando avrà da poco compiuto 35 anni.

Higuain, che ha iniziato in maniera positiva la sua seconda stagione negli States realizzando 2 goal nelle prime 5 apparizioni ufficiali, avrebbe dunque sciolto le riserve sul proprio futuro.

Scoperto e lanciato dal River Plate, è sbarcato in Europa a soli 19 anni per sposare il progetto Real Madrid, dopo sette anni in Spagna è approdato in Serie A nell'estate del 2013 firmando con il Napoli.

Tre stagioni in azzurro con tanto di record dei 36 goal realizzati nel campionato 2015/2016 prima del clamoroso passaggio alla Juventus per una cifra monstre da 90 milioni di euro. Due anni da protagonista in bianconero prima del lento declino: prima il prestito al Milan, poi il parcheggio temporaneo al Chelsea e, infine, il ritorno alla Juventus per un'ultima stagione sotto la guida tecnica del suo mentore Maurizio Sarri.

Nell'estate del 2021, invece, la scelta di salutare l'Europa per tentare l'avventura a stelle e strisce con la franchigia di Miami: 12 goal il primo anno e già 2 in questo scorcio iniziale di 2022. Quello che potrebbe diventare, in attesa di ulteriori conferme, il suo ultimo anno da calciatore.