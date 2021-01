La rinascita di Isla col Flamengo: goal, assist e il sogno titolo

Non segnava dai tempi della Serie A, praticamente da quattro anni. Ma Isla al Flamengo è rinato, tornando protagonista e decisivo.

Dallo scorso agosto Mauricio Isla è un nuovo giocatore del Flamengo. Ha deciso di tornare in Sud America dopo aver speso praticamente l'intera carriera in Europa e i numeri dicono che la sua scelta è stata la migliore possibile.

A 32 anni l'esterno cileno è completamente rinato, con 2 goal e 5 assist collezionati in 23 partite di campionato con la maglia del Flamengo. E pensare che Isla non segnava un goal addirittura da 4 anni, dai tempi in cui giocava ancora in Serie A con il Cagliari.

Nelle ultime tre stagioni al Fenerbahce non era infatti mai riuscito a trovare la via della rete, ma col Flamengo è tornato a tratti l'Isla visto ai tempi dell'Udinese, quello capace di fare la differenza con le sue discese offensive sulla fascia destra.

Assistência de Vitinho e gol do chileno Mauricio Isla: Grêmio 2x4 Flamengo pic.twitter.com/qjQvn0qCvM — Goleada Info (de ) (@goleada_info) January 29, 2021

Emblematico in tal senso il goal segnato nell'ultima sfida contro il Gremio, vinta 4-2, al termine di una corsa partita dalla difesa al 93'. Una vittoria che ha permesso al Flamengo di rimanere a -4 dall'Internacional capolista e di continuare a sognare il titolo a sei giornate dalla fine del campionato.

Anche perché Isla gli unici 'scudetti' li ha vinti con la maglia della Juventus, ma senza mai sentirsi parte integrante del progetto bianconero. Il cileno viene infatti considerato tutt'oggi uno degli acquisti flop nel nuovo ciclo juventino e quando si trasferì al Marsiglia fu lui stesso ad ammettere di non essere stato all'altezza della situazione.

"Ho sempre detto che la Juventus mi ha comprato quando ero infortunato al ginocchio. Sono felice di essere stato con Buffon, Pirlo, Vidal, Tevez. Ma se non sei a livello di un club del genere devi andare via. Onestamente, non ero in grado di giocare alla Juventus, parliamo una delle prime dieci squadre del mondo. E se non sei a quel livello è meglio trovare nuove soluzioni. Sono venuto a Marsiglia e mi sento totalmente felice con la vita che ho. Io non sono un giocatore della Juventus perché non lo merito".

Parole forti che hanno però dimostrato la maturità di un giocatore come Isla, che a livello nazionale è una vera istituzione avendo messo in fila 115 presenze con la selezione cilena - il quinto di sempre nella storia della Roja - e due Copa America in bacheca.

Al Flamengo, con una leggenda come Rogerio Ceni in panchina, ha ritrovato smalto e brillantezza come successo in passato agli attuali compagni di squadra Gerson, Diego, Gabigol e Pedro, rinati in Brasile dopo le esperienze non proprio fortunate in Serie A.