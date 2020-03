La rinascita di Cerci: miglior giocatore della settimana in Serie B

Alessio Cerci ha guidato la Salernitana alla vittoria contro il Venezia, guadagnandosi la palma di miglior giocatore della settimana.

La partita di martedì scorso contro il potrebbe rappresentare per Alessio Cerci il nuovo trampolino della sua carriera. L'ex giocatore del ha finalmente esordito da titolare con la maglia della , dopo un lunghissimo periodo da indisponibile.

E Cerci è stato il migliore in campo della partita, meritandosi anche dalla Lega di B il premio come miglior giocatore della settimana. Ha fornito l'assist a Karo per il goal del definito 2-1 ed ha giocato una partita su buoni ritmi, condita dalle sue vecchie giocate di classe.

🔝⚽❗ Il miglior giocatore della settimana è Alessio #Cerci, al ritorno tra i titolari dopo diversi mesi offre una grande prestazione in cui ricama l'assist per il gol del raddoppio e del definitivo 2⃣➖0⃣ della @OfficialUSS1919. #SerieBKT pic.twitter.com/NpRqM8wwtR — Lega B (@Lega_B) March 5, 2020

Alessio Cerci ha giocato per 75 minuti, prima di essere sostituito e di lasciare il campo tra gli applausi dei suoi tifosi. Un gesto di fiducia e stima che per la carriera di Cerci potrà fargli solo che bene.

In un momento in cui nessuno ha creduto in lui, tranne Giampiero Ventura, che ha voluto nuovamente scommettere su di lui dopo averlo allenato al Torino.

La Salernitana, che occupa il sesto posto della classifica di Serie B, è in piena corsa per una promozione in . Il sogno di Cerci è quello di riprendere la massima categoria proprio con la nuova maglia.