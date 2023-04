La rinascita di Ascacibar dopo la Cremonese: 3 goal nelle ultime 5 partite

L'ex centrocampista della Cremonese sta stupendo all'Estudiantes: ha segnato più goal da fine febbraio a oggi che in tutto il resto della carriera.

Ricordate Stantiago Lionel Ascacíbar, il centrocampista argentino che a gennaio ha lasciato la Cremonese?

Da quando se n'è andato dall'Italia, è rinato: con la maglia dell'Estudiantes, club che lo ha lanciato dalle giovanili e dove è tornato, ha segnato tre goal nelle ultime cinque partite, l'ultimo dei quali il 1º aprile nella vittoria per 3-0 contro il Newell's Old Boys.

E pensare che Ascacíbar, finora, aveva esultato soltanto due volte in tutta la carriera: una nei tre anni allo Stoccarda, l'altra nelle due stagioni all'Hertha Berlino.

Il mediano argentino insomma, che in patria per caratteristiche paragonano a Javier Mascherano, sembra aver trovato la miglior versione di se stesso anche grazie all'aria di casa.

Con il club di La Plata, zona della provincia di Buenos Aires dove Ascacíbar è nato e cresciuto, il classe 1996, sempre titolare e in un'occasione anche capitano, ha messo insieme tre goal e un assist in 9 gare di Superliga, dopo le 13 presenze senza mai lasciare il segno nella nostra Serie A.

In Italia per Ascacíbar solo una gara davvero fortunata, il secondo turno di Coppa Italia contro il Modena allo Zini (4-2 d.t.s.) dove l'argentino mise a referto due assist in 62'. Il merito della straordinaria cavalcata della Cremonese in questa Coppa Italia un po' è anche il suo.