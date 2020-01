La rinascita del Genoa, il ritorno di Perin: un leader tra i pali

Mattia Perin, che non giocava un impegno ufficiale dal 13 aprile, è tornato a difendere i pali del Genoa. Arma in più in chiave salvezza.

Il primo vero amore non si scorda mai. Lo sa bene Mattia Perin che, per rilanciarsi, ha scelto di tornare a casa. Il ha chiamato, il portiere di Latina ha risposto. Nessuno sguardo alla classifica pericolante, nessuna voglia di valutare proposte alternative. C'è il Grifone. Stop.

Out dal 13 aprile, ovvero quando la - già praticamente campione d' - perdeva per 2-1 in trasferta contro la , l'estremo difensore azzurro ha vissuto momenti difficili. Dall'operazione alla spalla destra per stabilizzare l'articolazione, alle visite mediche non superate con il . Insomma, periodo negativo. Da mettere alle spalle pensando al futuro.

Il rilancio, nell'immediato, passa dalla Lanterna. In prestito secco, formula che consente alla Signora di poter programmare una cessione a titolo definitivo. Ancora tutta da pianificare, ma che al momento non rappresenta una priorità. In quanto, in questo caso, la precedenza va al totale recupero. Ma l'investimento messo a segno nel giugno del 2018, pari a 12 milioni, va tutelato.

E Perin, dal canto suo, non ha deluso. Affatto. Super su un colpo di testa di Traorè, affidabile in lungo e in largo nel resto della gara. Nessuna colpa, invece, nel tocco ravvicinato e deviato targato Obiang.

Insomma, il Perin tris con il Genoa è andato nel migliore dei modi. Esordio in serie A il 22 maggio 2011, a 18 anni, nella partita Genoa-Cesena. Successivamente, un'altra prima volta dopo un anno di apprendistato a . Ora, l'attualità. Difficile per i rossoblù, sposata con convinzione da chi ha fatto della componente caratteriale il suo credo calcistico.

In definitiva, nel 2-1 casalingo del Grifone rifilato al c'è molto di Mattia, applaudito a ogni intervento da un popolo sempre al suo fianco. Anche e soprattutto nelle difficoltà. Accantonate con un successo vitale.