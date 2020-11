La richiesta di Conte ai nazionali dell'Inter: attenzione e report degli allenamenti

Il tecnico nerazzurro ha chiesto attenzione a livello fisico ai suoi giocatori: vuole avere anche un resoconto giornaliero del lavoro.

L' vive la pausa con un pizzico di apprensione. L'ultima sosta per le Nazionali ha privato Antonio Conte di elementi importanti, tra contagi da Covid-19 e altri infortuni. Uno scenario che i nerazzurri si augurano non si ripeta.

Per questo l'intero staff del club, secondo la 'Gazzetta dello Sport', si sarebbe mosso per parlare con i sedici giocatori che sono partiti, andando in giro per tutto il mondo per gli impegni con le proprie selezioni.

Conte avrebbe chiesto ai propri calciatori di procurare allo staff una sorta di report quotidiano del tipo di allenamento svolto, di modo da poter controllare le sedute giornaliere anche a distanza.

Altre squadre

Inoltre, l'Inter ha richiesto attenzione al lavoro fisico e non solo, chiedendo ai propri giocatori responsabilità. Conte l'aveva già fatto dopo la scorsa pausa, riprendendo Sanchez, tornato con un acciacco dall'ultimo impegno col .

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Fronte Lukaku: la delicata situazione fisica del belga preoccupa l'Inter, ma la nazionale ha già fatto sapere al club che non giocherà l'amichevole contro la di questa sera. Un pensiero in meno. Per ora.