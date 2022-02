La richiesta dell'Ucraina: "Russia fuori dalle competizioni UEFA e FIFA"

Il conflitto scoppiato in queste ore continua ad avere ripercussioni anche nel mondo del calcio. A muoversi è la Federcalcio ucraina che ha ufficialmente avanzato alcune richieste contro la Russia a FIFA e UEFA.

In particolare si richiede che sia la nazionale che i club russi vengano estromessi fin da subito dalle competizioni internazionali (Champions League, Europa League, Conference League, Europei e Mondiali).

L'articolo prosegue qui sotto

Inoltre viene richiesto all'UEFA di spostare immediatamente la finale di Champions League, attualmente in programma proprio a San Pietroburgo, e la Supercoppa 2023 che dovrebbe invece giocarsi a Kazan.

L'UEFA dal canto suo ha convocato una riunione straordinaria del Comitato Esecutivo per stabilire come procedere ed intanto ha diramato un duro comunicato in cui condanna l'attacco militare sferrato dalla Russia.

Se la richiesta dell'Ucraina venisse accolta a pagarne le conseguenze sarebbero Spartak Mosca e Zenit, entrambe attualmente impegnate in Europa League. La Russia, invece, dovrebbe giocare gli spareggi per i Mondiali del 2022 contro la Polonia.