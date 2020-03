La Repubblica - Serie A sospesa? Possibile richiesta all'UEFA di rinvio degli Europei

In Serie A si valuta la sospensione del campionato e una richiesta all'UEFA: far slittare gli Europei per giocare a giugno le ultime gare.

Domani sarà il grande giorno dell'incontro tra le componenti del calcio italiano: al Consiglio Federale straordinario parteciperanno Federcalcio, Lega di , calciatori, Serie B, Serie C, dilettanti, allenatori e arbitri, tutti impegnati a trovare una soluzione per far fronte comune contro l'emergenza Coronavirus.

Al vaglio la possibilità di sospendere il campionato fino al 3 aprile, decisione che porrebbe inevitabilmente un punto interrogativo bello grosso sul futuro degli Europei itineranti in programma tra giugno e luglio.

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', potrebbe essere proprio il presidente federale Gabriele Gravina a decretare lo stop anche in caso di un no del governo e, a quel punto, si farebbe impellente la necessità di presentare una richiesta all'UEFA per lo slittamento degli Europei che potrebbero disputarsi con 15 giorni di ritardo, in autunno o addirittura nel 2021.

Proposta da presentare al numero uno del massimo organo calcistico continentale, Ceferin, facendo leva sulle problematiche esistenti in e nel resto d'Europa: la , ad esempio, ha annunciato nuove misure di sicurezza e in un tesserato dell' è stato costretto ad osservare un periodo di isolamento.

I campionati si concluderebbero quindi proprio a giugno, sfruttando lo spazio lasciato vacante dagli Europei in quel periodo.