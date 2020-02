La Repubblica - Coronavirus, un paio di turni di Serie A a porte chiuse: è possibile

Se il contagio dovesse espandersi a più regioni verrà presa in seria considerazione l'idea di giocare le gare di Serie A a porte chiuse.

Quattro gare rinviate nel 25esimo turno di e grossi dubbi sul futuro del campionato 2019/2020. L'emergenza e la psicosi coronavirus sta mettendo in ginocchio Lombardia, Veneto e non solo. Tante gare da recuperare, al vaglio una serie di date da incastrarsi e la possibilità di giocare a porte chiuse.

Secondo La Repubblica, infatti, verrà presa in seria considerazione l'ipotesi di giocare un paio di turni di campionato a porte chiuse se il contagio dovesse espandersi ad altre regioni. Una soluzione estrema ma essenziale in caso di nuovi rinvii: non ci sarebbero date disponibili per recuperarle.

Con soli tre mesi di stagione ancora da disputare, l' , la Champions, la Coppa e gli Europei previsti, in teoria, a giugno, le date disponibili per i recuperi sono veramente limitate, già con il rinvio di una sola giornata: con due o più gare, sarebbe praticamente impossibile disputare le stesse.

Altre squadre

Non solo le gare di Serie A sono del resto in pericolo, visto e considerando che giovedì l' dovrà in teoria ospitare il a San Siro. I bulgari hanno chiesto spiegazioni sulla situazione a Milano e in Lombardia e anche in questo caso l'idea delle porte chiuse non è affatto da scartare.

In serata verrà presa una decisione immediata riguardo -, visto che le due squadre non hanno competizioni ufficiali durante la settimana e potrebbero recuperare il match posticipato oggi nella serata di lunedì, a porte chiuse.

La formazione rossoblù, già presente nel continente causa ritiro punitivo, si è allenata nel centro sportivo di Veronello in attesa di capire se dovrà fare ritorno in Sardegna per preparare Cagliari- del prossimo turno di campionato o rimanere in Veneto per recuperare nell'immediato il match del 25esimo turno di Serie A.