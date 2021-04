la Repubblica - Cluster in Nazionale: 27 contagiati dal Covid-19

I positivi al Covid-19 tra calciatori, operatori tv e staff della Nazionale sarebbero saliti a 27. Ma la FIGC non avvierà indagini interne.

Un vero e proprio cluster di Covid-19. Questo è diventato il ritiro della Nazionale azzurra tra la trasferta di Sofia e quella in Lituania, quando è stato riscontrato il primo caso di positività in un membro dello staff di Mancini.

Secondo quanto riporta 'la Repubblica' infatti il numero di contagiati tra calciatori, operatori tv e altri membri della comitiva azzurra sarebbe salito addirittura a 27 . Tra loro anche Daniele De Rossi, ricoverato da qualche giorno allo 'Spallanzani' di Roma in buone condizioni.

Sono invece otto i giocatori attualmente ai box causa coronavirus contratto in Nazionale: Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Cragno, Sirigu, Bernardeschi e Pessina.

Evidentemente qualcosa non ha funzionato per il verso giusto ma, sempre secondo il quotidiano 'la Repubblica', la FIGC non aprirà un'indagine interna sulla vicenda.