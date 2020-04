La Repubblica - Clamorosa ipotesi: Serie A in campo tutta a Roma

Tutte le squadre potrebbero fare un ritiro di 45 giorni a Roma e giocare le proprie partite a porte chiuse solo nella Capitale.

La Lega ha espresso chiaramente la volontà di concludere la stagione sul campo, resta da capire quando e come. Molto, ovviamente, dipenderà dalle prossime disposizioni del Governo per contenere la pandemia ma i vertici del calcio starebbero studiando una clamorosa soluzione.

Secondo quanto riporta 'La Repubblica', infatti, l'ipotesi sarebbe quella di portare tutte le venti squadre di a per un ritiro di circa 45 giorni. Periodo durante cui si allenerebbero e giocherebbero le ultime 12 giornate, più i recuperi, nei vari campi della Capitale.

Il tutto ovviamente a porte chiuse e con rigide misure di sicurezza quindi senza giornalisti, con test sierologici e mascherine per tutti coloro che entreranno negli spogliatoi. Circa trecento persone a partita, giocatori esclusi.

Altre squadre

I problemi però non finiscono qui: molto probabilmente il campionato potrebbe concludersi senza VAR, cosa che deve essere accettata dalle venti società di Serie A. In caso contrario via ai ricorsi e stagione di nuovo bloccata.