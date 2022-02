La rabbia di Thiago Motta dopo Spezia-Roma: "Mi aspetto le scuse rivolte alle grandi società"

La resistenza dellocrolla al 99' contro laper mano del calcio di rigore trasformato da

Un episodio, quello che ha portato alla concessione della massima punizione, che ha necessitato dell'on field review da parte dell'arbitro Fabbri, il quale ha successivamente ravvisato il colpo in pieno volto ricevuto da Zaniolo da parte di Maggiore, sugli sviluppi della mischia in area che ha portato l'attaccante giallorosso a colpire due traverse nel giro di un secondo a tempo praticamente scaduto.

Rigore assegnato, dunque, grazie all'ausilio della tecnologia e rigore prontamente trasformato dal destro incrociato dell'attaccante inglese che ha indirizzato verso Roma i tre punti conquistati con merito e fatica in terra ligure.

Tuttavia, il tecnico dei liguri, Thiago Motta, si è presentato ai microfoni di 'DAZN' visibilmente contrariato per quanto accaduto nel concitato finale di gara. Secondo l'ex calciatore di Inter e PSG, l'intervento di Maggiore non era da considerarsi irregolare, in quanto Zaniolo aveva già colpito la sfera prima dell'impatto:

"Adesso mi aspetto le scuse che sono state rivolte a tutte le grandi società".

Lo Spezia, rimasto in 10 nella prima frazione di gioco, aveva retto l'urto giallorosso sino al 99' grazie alle parate di uno straordinario Provedel, oltre ai quattro legni colpiti dalla formazione giallorossa.

Una resistenza venuta meno proprio a tempo scaduto, sul glaciale rigore di Abraham.