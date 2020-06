La rabbia di Mihajlovic: "Voglio vedere se a noi danno un rigore così"

Il Bologna è caduto in casa contro la Juventus nel suo primo impegno dopo la lunga sosta. Uno zero a due figlio anche di un rigore concesso alla Vecchia Signora, e poi siglato da Ronaldo, molto contestato dalla squadra di Sinisa Mihajlovic.

Lo stesso tecnico serbo, da sempre molto focoso soprattutto in queste situazioni, nella serata di ieri si è lasciato sfuggire allo stadio una frase molto polemica e rabbiosa, raccolta dal 'Corriere dello Sport' nel silenzio a spalti vuoti del Dall'Ara.

Poi davanti alle telecamere è stato più morbido, ma comunque molto contrariato per il rigore concesso alla .

"In area ci sono sempre le spinte, un episodio poteva capitare anche a noi. Il rigore si poteva dare, non ho problemi. Dovevo aspettare la per avere un arbitro serio. Avrei voluto Rocchi in qualche altra partita..."