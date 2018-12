La rabbia di Gattuso: "Abbiamo regalato la partita, non riesco a digerire la sconfitta"

Il Milan perde 3-1 contro l'Olympiakos e lascia l'Europa League. Il commento di Gattuso: "Abbiamo regalato la partita, giusto andarcene a casa".

Il Milan crolla sul campo dell'Olympiakos e lascia l'Europa League dopo la fase a gironi. Il 3-1 di Atene costa ai rossoneri la qualificazione ai sedicesimi di finale e una prematura eliminazione.

Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, a fine partita ha così commentato la sconfitta ai microfoni di 'Sky Sport': "Questa sconfitta brucia. C'è tanta delusione, avevamo la partita in mano, poi possiamo discutere degli episodi, ma quando in un clima del genere si creano 8 palle goal e si va sotto con un'ingenuità c'è poco da recriminare.

Abbiamo regalato la partita, non siamo stati bravi a portarla sui nostri binari. Questa è ancora una squadra che alla prima difficoltà crolla, abbiamo fatto gli stessi errori anche l'anno scorso con l'Arsenal. Poi possiamo parlare delle decisioni arbitrali, ma in questo momento è giusto andarcene a casa.

La squadra ha fatto quello che doveva fare, andavamo in difficoltà solo sui calci piazzati ma non si può gestire la partita con queste ingenuità come l'errore sul calcio d'angolo che ha fatto nascere il loro. Il nostro è un problema mentale, non si possono prendere 3 goal dall'Olympiakos in questo modo, perché siamo più forte di loro e sono convinto di quello che dico".

"Bisogna avere più veleno, Castillejo e Calhanoglu in area hanno concluso con poca convinzione. Arriviamo in area e quando siamo lì ci manca il veleno, andavamo dentro come lame nel burro quando volevamo. Prima dell'1-0 pensavo veramente che potevano soltanto farci il solletico", ha aggiunto Gattuso.

Il tecnico ha sfogato la sua rabbia e sottolineato gli errori sulle palle inattive: "Ci assumiamo le nostre responsabilità, era una partita che non si doveva perdere. Possiamo parlare di trombette e palloni in campo, ma noi dobbiamo pensare a migliorare noi stessi. Sono incazzato nero perché potevamo essere più forti degli episodi, stiamo ore e ore a preparare i calci piazzati e prendiamo goal come il primo. Questa sconfitta non riesco a digerirla".