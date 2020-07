La provocazione di Di Canio: "Perché Caputo e Joao Pedro non valgono 150 milioni?"

Per Di Canio segnare in Serie A è diventato troppo facile: "Chiunque ormai fa 20 goal. Perchè allora il Barcellona non si presenta a comprarli?".

Entrambi a segno nell'ultima sfida di campionato, Francesco Caputo e Joao Pedro stanno vivendo una stagione straordinaria, che li ha visti già raggiungere quota 18 goal.

Uno score, quello dei due attaccanti, che fa storcere non poco il naso a Paolo Di Canio, quasi infastidito dall'eccessiva facilità con cui le punte vanno in goal in .

"Oggi tutti segnano 20 goal facilmente, vedo giocatori come Caputo nel o Joao Pedro nel fare più di 15 goal. Sono bravissimi, ho il massimo rispetto per carità. Allora spiegatemi come sia possibile che il non si presenta a comprarli, perché non valgono 150 milioni o nessuno vuole acquistarli?". L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre "Al giorno d’oggi leggo cose incredibili, appena si fanno dei goal leggo eguagliato Van Basten al primo anno di Serie A o cose del genere che mi mandano al manicomio".

Secondo Di Canio il motivo principale sarebbe la tecnologia, che condiziona i difensori.