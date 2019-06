La proposta di De Laurentiis: "Facciamo due Champions, l'Europa League è mortificante"

Presente alla riunione dell'ECA, Aurelio De Laurentiis ha lanciato una proposta per riformare le competizioni europee: "Facciamo due Champions".

Due che non siano divise per fasi, con squadre divise a seconda del valore dei campionati in cui militano. Questa la proposta lanciata da Aurelio De Laurentiis per riformare le coppe europee.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A margine della riunione dell'ECA che si è tenuta a Malta, il presidente del si è detto non convinto delle riforme che UEFA ed ECA stanno portando avanti per le competizioni europee. Il patron dei partenopei ha anche manifestato il suo allarme per lo stato del calcio europeo.

"Avremmo una competizione una per ricchi, una per medi e una per poveri. Mi preoccupa la divisione dell'Europa. Se non ci svegliamo , e ci faranno molto male, ci sbraneranno. Non ci dobbiamo mai dimenticare che siamo 500 milioni di europei con un unico esercito, quello inglese. Poi ci sono le lotte stupide di ciascuno stato".

La proposta di De Laurentiis è quella di istituire due Champions League: una per i top 5 campionati europei, una per gli altri, più una fase finale unita.