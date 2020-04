La proposta delle Canarie: concludere la Liga nell'arcipelago

Dove giocare le ultime giornate del campionato spagnolo? Dalle Canarie l'interessante idea per giocare in primavera ed estate.

, , , , . Tutte le grandi leghe europee vogliono concludere la stagione 2019/2020 non appena sarà possibile, così da evitare grosse perdite economiche. Quando? Probabilmente a maggio, ma bisognerà aspettare per capire la data esatta e le modalità.

Se in Italia la FIGC ha stilato la linea da adottare qualora si torni in campo, in Spagna è arrivata la proposta da Tenerife per concludere l'intera proprio nell'arcipelago delle Canarie. L'associazione degli hotel presenti sulle varie isolette ha infatti inviato una lettera ai presidenti della federazione e della lega.

L'idea, dicono da Tenerife, che il campionato possa concludersi lì senza timore di contagio: la lontananza dalla Spagna, tra le nazioni più colpite dalla pandemia di coronavirus, ha infatti aiutato le Canarie a contenere il diffondersi del covid-19.

Tantissimi gli hotel presenti per ospitare i giocatori delle venti squadre di Liga:

"Se l’iniziativa andasse avanti contribuirebbe alla ripresa del settore turistico nelle isole , vero motore dell’economia, nonché alla riapertura graduale di alcuni alloggi. Tutte le parti ne trarrebbero beneficio, mentre cercano di tornare a una normalità progressiva".

Nessun problema neanche riguardo le infrastrutture, visti i campi da calcio per giocare le gare ufficiali e quelli per allenarsi. In più, per ogni evenienza, sono presenti 2000 posti letto della rete ospedaliera privata. Insomma, una proposta sulla carta senza difetti. Attesa per la risposta.