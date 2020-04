La proposta della Lega Pro: stop alla Serie C, quarta promozione per sorteggio

La Lega Pro chiederà la sospensione della Serie C: promosse le tre squadre attualmente prime nei rispettivi gironi. Bloccate le retrocessioni.

Mentre la Lega di programma la ripartenza anche in c'è chi è pronto ad alzare bandiera bianca davanti al Coronavirus. La Lega Pro, infatti, il prossimo 4 maggio chiederà la sospensione definitiva del campionato di Serie C 2019/20.

Nella proposta che verrà presentata al Consiglio Federale è previsto il blocco delle retrocessioni dalla Serie C alla Serie D, mentre è decisamente curioso il meccanismo delle promozioni in Serie B.

Oltre alle tre squadre che attualmente guidano i rispettivi gironi (Monza, Vicenza e Reggina) ne verrebbe promossa anche una quarta tramite un sorteggio "tra tutte quelle che, alla data odierna, risultano in una posizione di classifica, nel rispettivo girone di Serie C, che consentirebbe loro l’accesso alla fase play off: il sorteggio dovrà essere effettuato utilizzando lo stesso format/tabellone previsto per la disputa dei Play off.

Infine è previsto il blocco dei ripescaggi nella Serie C 2020/21 ed "il mantenimento di eventuali ripescaggi in Serie B per la stagione 2020/2021".