La promessa già mantenuta di Orsolini a DAZN: "Debutterò in Nazionale"

Missione compiuta. Riccardo Orsolini, all'interno del format "Piedi x terra" di DAZN aveva promesso di debuttare con la maglia della Nazionale.

Riccardo Orsolini ce l'ha fatta. Poco più di due anni dopo il debutto in con la maglia dell' , l'attaccante del ha coronato il suo sogno e ha debuttato anche in Nazionale.

Un debutto tutt'altro che banale, peraltro, dato che è arrivato in una gara ufficiale e per di più con un minutaggio di 45 minuti. Per di più, il marchigiano classe '97 si è tolto pure lo sfizio di segnare e di offrire anche un assist, contribuendo così al roboante risultato di 9-1 finale nei confronti dell'Armenia.

Intervistato da DAZN all'interno del format "Piedi x Terra", Orsolini aveva espresso un desiderio che adesso può essere svelato: debuttare in Nazionale.



Missione compiuta.