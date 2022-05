La promessa di Osimhen al Napoli: "Riproveremo a vincere lo Scudetto"

Le voci di mercato lo danno come oggetto del desiderio soprattutto in Premier League ma Victor Osimhen sembra avere in testa solo Napoli e il Napoli.

L'attaccante nigeriano, intervistato da 'Kiss Kiss', promette ai tifosi di voler nuovamente provare a vincere lo Scudetto.

"Siamo molto delusi per non aver lottato per lo Scudetto fino alla fine. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché il prossimo anno lotteremo ancora per lo Scudetto. Lo siamo perché sapevamo di avere le qualità per vincere, potevamo vincere, lo Scudetto era il nostro sogno. Dovevamo reagire alle sconfitte, ma ci riproveremo".

Osimhen inoltre spera di poter lavorare ancora a lungo con Luciano Spalletti, al quale dice di dovere molto.

"Devo ringraziarlo tanto, mi ha aiutato tanto nella mia crescita. E devo ringraziare anche il suo staff che mi ha aiutato a migliorare i miei movimenti. Spalletti mi parla sempre dopo gli allenamenti, è un tecnico di altissimo livello. Spero di poter lavorare con lui ancora per tanti anni".

Il calciomercato può attendere, insomma.