La Procura indaga sui rapporti tra la Juve e Ronaldo: fari puntati sul contratto

Emergono nuovi retroscena sull'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Guardia di Finanza sfociata nella serata di ieri in una serie di perquisizioni negli uffici della Juventus.

Secondo quanto rivela l'ANSA, sono in corso accertamenti sui rapporti economici tra il club bianconero e Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, che ha lasciato in estate la Juve dopo tre anni per tornare a vestire la maglia del Manchester United, non risulta indagato.

I militari hanno ricevuto dai magistrati l’incarico di cercare documenti e scritture private relative al contratto e alle retribuzioni arretrate del portoghese.

La Procura della Repubblica di Torino vuole andare a fondo e fare chiarezza. I magistrati sono a lavoro su varie plusvalenze per un totale di 282 milioni in tre anni "connotate da valori fraudolentemente maggiorati".