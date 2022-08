La prima da titolare per De Ketelaere col Milan: assist a Leao e tanta qualità

Il trequartista belga illumina la notte di San Siro vestendo per la prima volta la maglia da titolare: suo l'assist per l'1-0 di Leao.

Il Milan si riprende la vetta del campionato - momentaneamente in coabitazione con Torino, Lazio e Roma - superando 2-0 il Bologna a San Siro.

Una prova di forza quella dei rossoneri, che non lascia spazio ad interpretazioni e che - oltre ai primi centri stagionali di Leao e Giroud - evidenzia la grande prestazione del nuovo enfant prodige del Diavolo, Charles De Ketelaere.

Il belga, dopo gli spezzoni contro Udinese e Atalanta, ha giocato la sua prima gara da titolare in quel di San Siro, senza tremare di fronte al grande palcoscenico, ma insegnando una prova di grande spessore, intrisa di qualità, fisicità e da una massiccia dose di personalità.

Elementi che si sono completati alla perfezione nel frangente che ha prodotto l'assist - il primo in A dell'ex Bruges - per il vantaggio targato Leao: contrasto vinto con Schouten a centrocampo e volata in campo aperto prima dello scarico per il destro vincente del compagno portoghese.

Subito decisivo, dunque. Senza dimenticare il bellissimo dai e vai con Kalulu che per poco non consente al francese di indirizzare ulteriormente la sfida.

Nel computo totale di una gara senza troppi affanni per il Milan, il numero 90 ha superato l'esame a pieni voti: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', De Ketelaere ha chiuso il match con 17 passaggi completati, tre cross, cinque duelli vinti e tre dribbling riusciti, svettando su tutti i compagni.

Logica conseguenza è stata anche l'ovazione tributatagli da San Siro al momento del cambio in favore di Pobega. Il suo esordio da titolare con i colori dei campioni d'Italia in carica si esaurisce dopo sessantadue minuti giocati ad altissimo livello. La sensazione forte è che siano solamente i primi di una lunga serie. E in casa Milan si gongola.