La prevendita di Dogeverse raggiunge i 15 Milioni a pochi giorni dal termine - Trader a caccia degli ultimi token $DOGEVERSE

La prevendita di Dogeverse è stata un grande successo

Ultimissime ore prima della chiusura ufficiale della prevendita della prima crypto multi-chain al mondo Dogeverse ($DOGEVERSE). Trader e investitori si sono riversati su questa crypto presale sin dal suo inizio, l'8 aprile scorso, con l’ultima fase della stessa che è stata raggiunta ben prima del previsto vista l’altissima richiesta dei token. In questo articolo vi parleremo di Dogeverse e della sua prevendita che è entrata nella fase finale.

DOGEVERSE - La prima crypto multi-chain a tema cane al mondo

$DOGEVERSE è una valuta virtuale che supporta sei principali blockchain multi-chain: Ethereum (ETH), BNB Smart Chain (BNB), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX), Base (BASE) e Solana (SOL).

Si basa su un cucciolo di cane modellato sulla figura dello Shiba Inu di Dogecoin ($DOGE), che è l’icona leader nel settore delle meme coin. Il nome del cucciolo di Dogeverse è “Cosmo The Doge”.

Una meme coin che combina funzionalità multi-chain e le crypto a tema cane non è mai stata vista prima e sta attirando l'attenzione sul mercato dei trader italiani di crypto come la prima valuta virtuale al mondo con tali caratteristiche.

Leggendo tra le pagine del sito ufficiale, il team di Dogeverse spiega in modo facile da comprendere anche per i principianti che Cosmo ha la grande capacità di saltare ad alta velocità tra le stelle (ovvero i token) nell'universo delle valute virtuali.

La presale di DOGEVERSE è nella fase finale! Ultima chance per investire!

$DOGEVERSE ha attratto una vasta comunità che già esiste nelle principali blockchain e nei mercati delle valute virtuali come Dogecoin, e la prevendita ha già raggiunto la fase finale con l'afflusso di investitori.

Nella fase finale della prevendita, $DOGEVERSE sarà venduto al prezzo fisso di $ 0,00031, dandoti l'ultima possibilità di acquistarlo ad un ottimo prezzo prima del suo lancio ufficiale sugli exchange centralizzati e decentralizzati.

Attualmente la raccolta in presale di Dogeverse ha superato i 18 milioni di dollari.

Comprando questi token durante la prevendita, gli utenti potranno godere della funzionalità di staking, guadagnando premi passivi su $DOGEVERSE sulla base di un APY (rendimento annuale) del 54%.

Ecco perché trader e investitori si stanno affrettando a comprare DOGEVERSE per ottenere rendimenti e ricompense più elevate.

La prevendita di Dogeverse tra le migliori crypto presale del 2024

La prevendita di Dogeverse è iniziata il mese scorso e ha ricevuto un ottimo riscontro fin dall'inizio, raggiungendo rapidamente il soft cap di 8,83 milioni di dollari, classificandosi come una delle migliori crypto presale della prima metà del 2024.

A causa della crescente domanda da parte del mercato, il team di Dogeverse ha avviato la seconda metà della prevendita prima del previsto.

La prevendita terminerà a giugno, ma potrebbe terminare prima poiché siamo vicini al raggiungimento dell’hard cap.

Il team di Dogeverse ha previsto di richiedere il listing su CoinGecko e CoinMarketCap al termine della prevendita e si sta preparando a procedere senza intoppi.

La roadmap del progetto inoltre prevede il lancio su DEX (exchange decentralizzato) e CEX (exchange centralizzato) visto l'elevato potenziale di crescita di $DOGEVERSE.

Dove arriverà DOGEVERSE? L’obiettivo è fare meglio di Dogecoin

Dogeverse è un progetto modellato su Dogecoin che resta il progetto leader nel campo delle meme coin.

$DOGEVERSE è in una posizione migliore rispetto a Dogecoin in termini di eco-compatibilità.

Dogecoin è stato lanciato nel 2013 e, come Bitcoin (BTC), utilizza una tecnologia chiamata Proof-of-Work (PoW) per verificare le transazioni blockchain.

Questo PoW richiede attrezzature costose e calcoli complessi e consuma molta energia.

D'altra parte, le sei chain supportate da $DOGEVERSE sono tutte valute virtuali che non utilizzano PoW, rendendole ecologiche e sostenibili.

Inoltre, è prevista l'emissione di una sentenza negli Stati Uniti per l'approvazione dell'ETF Spot Ethereum alla fine di maggio di questo mese, e Ethereum e le crypto correlate a Ethereum potrebbero beneficiarne.

Queste condizioni di mercato potrebbero supportare ulteriori tendenze al rialzo per Dogeverse, con la community sempre più entusiasta in vista delle nuove tappe sulla roadmap del progetto.

Per restare in contatto con tutte le ultime news sul progetto ti invitiamo a seguire i profili di Dogeverse su X (ex Twitter) e Telegram.