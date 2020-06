La preoccupazione di D'Aversa: "Stiamo andando a giocare con 15 calciatori"

L'allenatore del Parma parla della ripresa e della situazione delicata nella sua squadra: "Spero di recuperare tutti il prima possibile".

Il sarà una delle prime squadre di a scendere in campo, il prossimo 20 giugno, nel recupero contro il . Sarà la prima gara di campionato dopo la lunga pausa per il Coronavirus.

I ducali stanno però attraversando un periodo non facile. Al centro d'allenamento di Collecchio il tecnico Roberto D'Aversa, tra infortuni, acciacchi e indisponibilità varie, ha a disposizione solo 15 calciatori, come ha affermato a 'Tutti Convocati' in diretta su 'Radio24'.

“Sono preoccupato, sto andando a giocare con 15 calciatori e mi auguro di recuperare tutti il prima possibile. Avere una rosa lunga porta vantaggi. Al primo giorno con aumento di intensità abbiamo avuto qualche infortunio, è normale".

Il recupero potrebbe arrivare presto per il Parma, che da lunedì tornerà ad allenarsi ad alta intensità, ma a ranghi decisamente ridotti. Due giocatori a inizio ritiro erano stati messi in isolamento dopo esser risultati positivi al primo tampone, altri invece sono rientrati dall'estero e sono rimasti in isolamento.

“Mi aspettavo di ritrovare la squadra peggio fisicamente, alcuni erano in condizioni strepitose. Sotto l’aspetto motivazionale ho preferito lasciare i giocatori ancora un po’ più liberi, non mi sono ancora messo a martellare come al solito".

Appuntamento il 20 giugno per Torino-Parma. Partita per la quale D'Aversa spera di avere a disposizione qualche giocatore in più.