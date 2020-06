La Premier League riparte il 17 giugno: apre Aston Villa-Sheffield, subito City-Arsenal

Il campionato inglese ripartirà ufficialmente il 17 giugno con una sfida tra neo-promosse e un big match. City-Liverpool si gioca il 2 luglio.

La Premier League riparte ufficialmente il 17 giugno. Ora c'è anche la conferma del calendario, ufficializzato dalla stessa lega e compilato fino al 2 luglio, ovvero per le prime tre giornate più i recuperi.

La prima partita sarà tra e , alle ore 19 italiane. Poi la sera, alle 21.15, il primo big match: in campo subito Manchester CIty e .

Venerdì 19 toccherà al di Mourinho contro Manchester United. Il invece giocherà la prima partita post Coronavirus il 21: il derby con l' . Se il City non dovesse vincere, potrebbe già valere il titolo.

In alternativa, i 'Reds' potrebbero avere un match point senza dipendere da nessun altro il 24 giugno in casa contro il . Se non dovesse bastare, ci sarà lo scontro diretto: il big match -Liverpool è in programma il 2 luglio.

Tra le altre date da segnare in rosso, il 25 giugno alle 21.15 si giocherà -Manchester City. Le altre partite verranno comunicate e calendarizzate più avanti.