La Premier League contro il razzismo: 'Black Lives Matter' al posto dei nomi sulle maglie

La Premier League si schiera contro il razzismo: per le prime 12 gare i nomi dei giocatori sulle maglie saranno sostituiti da 'Black Lives Matter'.

Un forte segnale da parte del mondo del calcio, una gesto significativo da parte del campionato più seguito al mondo: la Premier League si schiera direttamente contro il razzismo e si rende protagonista di una bella iniziativa in occasione della ripresa del campionato.

Sul retro delle magliette i nomi dei giocatori saranno sostituiti per le prime 12 partite dalla frase 'Black Lives Matter', simbolo della lotta di questi giorni contro i pregiudizi razziali. Questo il comunicato della federazione inglese:

"Noi giocatori ci uniamo al comune obiettivo di sradicare il pregiudizio razziale ovunque esso esista, per raggiungere una società fondata sul rispetto e le pari opportunità per tutti, indipendentemente dal colore della pelle o dalla religione. Questo simbolo è un segno di unità da parte di tutti i giocatori, i membri dello staff, tutte le squadre, tutti gli ufficiali di gara e tutta la Premier League".

Il logo con la scritta 'Black Lives Matter' resterà poi presente anche per il resto della stagione inglese sulle maglie dei giocatori: inoltre i vertici federali hanno confermato il loro pieno supporto ai giocatori che si inginocchieranno prima o durante il match, come segno di solidarietà a quanto accaduto negli e come simbolo di lotta contro il razzismo in tutto il mondo.