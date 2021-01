La Polonia cerca un CT: contatti in corso con Paulo Sousa

Il tecnico portoghese ex Fiorentina potrebbe diventare il prossimo allenatore della selezione polacca.

Dopo l'esonero di Brzeczek, la continua ad andare alla ricerca di un Ct che possa guidare la squadra a Euro 2021 e che possa iniziare anche un nuovo ciclo.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la federazione avrebbe avviato i contatti con Paulo Sousa, ex allenatore della , che ha lasciato il negli scorsi mesi ed è attualmente disoccupato.

Il tecnico portoghese ha allenato in giro per l'Europa, dall' all'Ungheria, dalla all' , andando anche in e in Israele. Tra il 2017 e il 2018 è stato anche in .

Altre squadre

La Nazionale di Lewandowski e compagni affronterà nel girone , e Slovacchia nel gruppo E.