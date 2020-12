La Gazzetta dello Sport - La Penna, serata horror in Juve-Fiorentina: Rizzoli valuta lo stop di un turno

Il designatore Nicola Rizzoli pensa a un turno di pausa per l'arbitro di Juventus-Fiorentina, per fargli recuperare la necessaria serenità.

Uno - da dimenticare, non solo per i bianconeri. La serata dell'arbitro romano Federico La Penna è stata altrettanto nera, con diversi errori ed episodi che hanno provocato discussioni e reazioni. Ad esempio, la dirigenza bianconera che ha lasciato anticipatamente le tribune dello Stadium.

Per permettergli di recuperare la miglior serenità e poter arbitrare di nuovo con tranquillità, il designatore Nicola Rizzoli potrebbe concedergli un turno di pausa, lasciandolo a riposo nella 15ª giornata di . Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

Non si tratterebbe della prima volta in cui il capo degli arbitri ricorre alla soluzione dello 'stop' dopo una serata negativa: quest'anno è già successo a Giacomelli, Maresca, Nasca e Piccinini. Per poi tornare, con nuova serenità, a dirigere.

La Penna allo Stadium si è reso protagonista di diversi errori considerati gravi: più di tutti il mancato rosso a Borja Valero al 50'. Nel primo tempo aveva solo ammonito Cuadrado (poi espulso dopo il riichiamo al Var), mentre nel secondo non ha concesso due possibili rigori alla Juventus per falli su Ronaldo e su Bernardeschi.

In mezzo, tanti piccoli errori, chiamate invertite e decisioni che hanno fatto particolarmente discutere. Avrà tempo di ripensarci, prima di riprendere il fischietto e ripartire, voltando pagina.