La peggiore in Europa: il Floresti unica squadra ad aver perso tutte le partite

Siamo abituati a sentir parlare di record positivi e strisce di vittorie o reti consecutive che riscrivono continuamente il grande libro dei primati del calcio europeo.

A volte però le cose si invertono e capita che a fare notizia siano i record negativi, che permettono a squadre (semi)sconosciute di farsi notare agli occhi di tutti.

È il caso del Floresti, squadra che milita nella Serie A moldava e che fin qui ha raccolto ben zero punti in classifica. Anzi, -6 punti, dato che il club è stato penalizzato per alcuni match combinati.

I moldavi hanno perso tutte e diciannove le partite del campionato fin qui disputate, subendo 61 goal e segnandone appena 12.

La lega moldava in questo momento è ferma e riprenderà a marzo. Magari in Primavera il risveglio della Natura coinciderà con quella del club di mister Iurie Grosev.

L'articolo prosegue qui sotto

Una stagione da mani nei capelli per il Floresti. L'unica vittoria ottenuta nell'arco degli ultimi sette mesi è arrivata fin qui dalla coppa nazionale.

Il Floresti ha battuto per 3-1 il Singerei, accedendo così al turno successivo. Della serie "C'è sempre chi sta peggio".