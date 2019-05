La partita più folle dell'anno: 5-4 e Waalwijk promosso al 98'!

Il Waalwijk è stato promosso in Eredivisie al termine di una partita assurda: perdeva 4-3 al 90', ma l'ha ribaltata e ha vinto al 98' su rigore.

I tifosi del Waalwijk non dimenticheranno mai la partita contro il Go Ahead Eagles che gli ha permesso di ritornare in Eredivisie.

Una partita assurda, probabilmente la più folle dell'anno in Europa per i continui ribaltoni e le incredibili emozioni fino all'ultimo secondo del recupero.

Dopo lo 0-0 dell'andata, il Waalwijk si è portato in vantaggio di due goal nel primo tempo, salvo farsi rimontare fino al 3-2 e pareggiare nuovamente dieci minuti dalla fine.

L'articolo prosegue qui sotto

Al 90' è poi arrivato il goal del 4-3 del Go Ahead Eagles che sembrava mettere la parola fine sulla partita, ma nei minuti di recupero è successo davvero di tutto.

Il Waalwijk ha prima raggiunto il pareggio al 95' e poi trovato il goal del definitivo 5-4 su calcio di rigore al 98' che è valso la promozione in Eredivisie.