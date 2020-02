La palla si ferma prima della linea, ma lui esulta lo stesso: il video è già virale

È successo nel massimo campionato dell'Irlanda del Nord, nella sfida tra Portadown e Queen's University. Il video ha già fatto il giro del mondo.

Cosa succede quando il campo di calcio non è propriamente un manto erboso perfetto, come quelli che magari si vedono normalmente in Premier League? Che la palla non rotoli proprio perfettamente.

Ed è esattamente ciò che è successo nella sfida di seconda divisione dell' tra Portadown e FC e Queen's University, gara finita per 7-1 in favore dei padroni di casa, abbondantemente primi in classifica.

Lo sfortunato protagonista è stato Adam Salley, che si è trovato a tu per tu con il portiere e calciato a botta sicura, scavalcandolo e correndo poi ad esultare. Il problema è che la palla non è entrata, ma si è fermata. Comunque ci ha pensato un compagno a ribadirla in rete.

Altre squadre

Magra consolazione per Salley, che comunque si è consolato segnando tre goal. E si è gudagnato un po' di fama sul web: il video è diventato presto virale.