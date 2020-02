La nuova vita di Marco Melandri, talent DAZN per la MotoGP e zio nerazzurro: "Mio nipote giocherà nell'Inter"

Marco Melandri, nuovo talent DAZN per la MotoGP, a Goal: "Ora ho più tempo per le mie passioni, vorrei portare Zanetti, Marchisio e Vieri in pista".

Un nuovo, prestigioso acquisto per la squadra DAZN : a commentare le gare di MotoGP , che verranno trasmesse sulla piattaforma nelle stagioni 2020 e 2021, sarà Marco Melandri , ex pilota di MotoGP e campione del mondo della classe 250.

Fresco di ritiro, annunciato nel luglio dello scorso anno, 'Macio' affiancherà la prima voce Niccolò Pavesi, mentre per la Moto2 e la Moto3 la telecronaca sarà affidata a Matteo Pittaccio.

Ma nella nuova vita di Melandri, dopo oltre 20 anni passati in pista, c'è spazio anche per altre attività: "Adesso che ho più tempo posso dare spazio anche alle altre passioni e agli altri sport". Come il calcio ad esempio, più che altro per motivi famigliari, come raccontato in esclusiva a Goal.

"Mio nipote ha firmato con l' come portiere, ha 15 anni, nelle giovanili. Il suo cognome è Basti, è il figlio di mia sorella. Lui prima era a Cesena, poi ha giocato a Ravenna, aveva avuto due-tre proposte interessanti, poi è stato a Milano per un provino, sono rimasti contenti. A quell'età lì devi giocare per divertirti. Tifare in famiglia non sarebbe male".

L'Inter d'altronde è la squadra per cui simpatizza Marco, una scelta dettata in gioventù dalla voglia di andare 'controcorrente'.

"Perchè l'Inter? Perchè con le squadre che vincono è troppo facile. Tutti tifavano sempre chi vinceva, era scontato. A me piace soffrire. E poi Zanetti mi è sempre piaciuto".

E proprio 'Pupi' è uno dei personaggi che Melandri spera di coinvolgere in un altro progetto della sua seconda vita.