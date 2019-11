La nuova vita di Macellari: "Lavoro in un panificio e taglio la legna"

Oltre 200 presenze tra e Serie B, la nazionale quasi accarezzata e tante corse sulla sua fascia sinistra. Ma anche un passato difficile, fatto anche di droga, come lui stesso ha ammesso. Oggi, però, Fabio Macellari si è messo tutto alle spalle.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'ex terzino, oggi 45enne e già da tempo lontano dai campi Serie A, ha cambiato vita, lavora in un panificio e taglia la legna. A raccontarlo è stato lui stesso ai microfoni de 'Il Posticipo'.

"Vita tranquilla gestendo io miei beni? Assolutamente no, purtroppo ho avuto poca intelligenza e ho speso tanti soldi. Ho cambiato stile di vita: mi piace vivere nel mio casolare in mezzo alla montagna. Il panificio non è mio, io ci lavoro quando ci sono i miei amici. Non riesco a stare fermo: se non sono al panificio, sono sul trattore in montagna a tagliare la legna".