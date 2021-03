La nuova vita di Berenguer: trascina l'Athletic in finale di Coppa del Re

Epurato dal Torino in estate, il classe 1995 è tornato grande protagonista in terra basca. Ieri sera ha segnato il goal decisivo nel recupero.

Quasi un centinaio di presenze, una decina di goal, spesso da comprimario. In tre stagioni, Alex Berenguer non è riuscito a prendersi appieno il Torino. Nonostante i sei goal nella scorsa Serie A, è stato spesso relegato ad un ruolo da comprimario. Fino all'addio in estate.

L'esterno di Pamplona, cresciuto nell'Osasuna, era arrivato nel 2017 in granata. Fino alla scorsa estate, quando ha deciso di tornare in Spagna con la maglia dell'Athletic Club di Bilbao. In un certo senso, dando una nuova svolta alla sua carriera.

Arrivato con un colpo di coda negli ultimi giorni di mercato, il classe 1995 ci ha messo poco, pochissimo ad entrare in pianta stabile nelle rotazioni di Gaizka Garitano a inizio stagione. E anche con l'arrivo di Marcelino a gennaio non è cambiato nulla.

27 presenze, 20 da titolare, giocando sempre in ogni singola partita. Pienamente dentro la squadra, con 6 goal segnati nella Liga fino a questo punto. Anche se il goal più importante lo ha segnato in Coppa del Re.

Nella semifinale di ritorno con il Levante, con la partita bloccata sull'1-1 nel supplementare (stesso risultato all'andata) è stato proprio un goal di Berenguer a sbloccarla e portare l'Athletic nuovamente in finale, la seconda consecutiva.

Il club presto dovrà infatti giocarsi anche la finale del 2020 contro la Real Sociedad, oltre a quella del 2021 contro il Barcellona. La possibilità di agguantare due trofei nel giro di una manciata di settimane.

Berenguer, intanto, ha lasciato la lotta per non retrocedere in Serie A per alzare un altro trofeo, la Supercoppa vinta a gennaio contro il Barcellona in finale. Una nuova vita a Bilbao. Da protagonista e trascinatore.