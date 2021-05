La nuova maglia non piace ai tifosi: Macedonia agli Europei con quella vecchia

Dietrofront della Macedonia che giocherà i primi Europei della sua storia con la vecchia maglia e non con quella nuova presentata apposta per l'occasione.

Il motivo alla base della decisione è da ricercare nelle veementi proteste dei tifosi, che non hanno gradito il colore 'vinotinto' della nuova divisa.

Ad annunciare il ripensamento è stato il presidente della Federcalcio locale, Muamed Sejdini, tramite un comunicato ufficiale.

"Mi sento obbligato a intervenire sulla questione legata alla nuova maglia. Sono intanto molto rammaricato per le reazioni negative del pubblico. Siamo consapevoli che la maglia della nazionale ha una grande importanza e indossarla è un onore per ogni calciatore”.

Sejdini quindi annuncia che la Macedonia rinuncia alla nuova maglia e si presenterà agli Europei con quella tanto cara ai tifosi.

"In qualità di presidente mi assumo le responsabilità dell’accaduto e annuncio che all’Europeo giocheremo con la nostra maglia attuale. Diamo molta importanza ai nostri tifosi e non vorremmo mai mandare la squadra agli europei con una divisa da loro non approvata”.