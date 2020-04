La nuova idea di Asprilla: preservativi gratis consegnati coi droni

Colombia bloccata causa pandemia di coronavirus, ci pensa Asprilla ad aiutare i concittadini chiusi in casa.

Gran parte del mondo è chiusa in casa per evitare che il coronavirus si espanda portando con sè migliaia di vittime. Tra le nazioni in lockdown anche la , in cui dopo la carriera da calciatore è tornato Faustino Asprilla, ex attaccante del che si è dato alla produzione di preservativi.

Dopo l'idea di mettere in offerta la sua linea di condom, ora Asprilla è passato al punto successivo, ovvero consegnarli tramite droni. Un regalo da parte dell'ex Nazionale colombiano, pronto a donarli a Bogotà e Medellin, due delle città più importanti del paese.

Asprilla ha fondato la Tino Condones e la sua linea ufficiale di preservativi, che sembra abbiano un grande successo nel paese e non solo, anche tra gli amanti del calcio degli anni '90, che vedono in essi un particolare oggetto legato al mondo del calcio.

Classe 1969, Asprilla ha giocato in tra il 1992 e il 1996 e dunque nel 1998/1999, sempre con la maglia del Parma: in quelle formazioni gialloblù leggendarie in cui erano presenti tra gli altri Cannavaro, Thuram, Buffon, Zola e Crespo è riuscito a vincere cinque trofei, di cui quattro europei.

Il 50enne colombiano aveva fatto pubblicità alla sua linea, sempre tramite twitter, alcuni giorni fa: