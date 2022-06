La Nazionale ispira Rabiot: 2 goal in stagione, entrambi con la Francia

Il centrocampista bianconero sale a quota 2 goal stagionali: a secco con la Juve, entrambe le reti sono arrivate con la Francia.

La Francia pareggia in casa della Croazia nella seconda giornata della fase a gironi della Nations League.

I transalpini sono stati raggiunti nel finale dal calcio di rigore trasformato da Kramaric all'83', dopo essere passati in vantaggio ad inizio ripresa.

Con chi? Con il guizzo di Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus, infatti, ha sbloccato la gara griffando il goal dell'1-0 con uno splendido inserimento dalla sinistra, finalizzato con il piazzato vincente alle spalle di Livakovic.

Per il classe 1995 si tratta del secondo goal in Nazionale alla presenza numero 28. Il primo centro risale allo scorso novembre, quando l'ex PSG partecipò alla goleada contro il Kazakistan, schiantato 8-0.

Due goal non banali per il giocatore bianconero, perché di fatto si tratta degli unici due sigilli della sua stagione.

Proprio così. Rabiot, quest'anno, non ha mai trovato la via del goal con la maglia della Juventus, chiudendo l'annata a 'secco' dal punto di vista realizzativo e con soli 2 assist in 45 presenze complessive.

Numeri al ribasso che non possono soddisfare il centrocampista parigino, costretto a godersi le uniche gioie personali con addosso la maglia della selezione francese.