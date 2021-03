La Nazionale aspetta Immobile: non segna con l'Italia dal 2019

Un rapporto, quello tra Immobile e la Nazionale, sempre difficoltoso. Da otto partite, quattro quelle in cui era convocato, non segna con l'Italia.

Questa sera allo stadio Tardini di Parma, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini affronterà l'Irlanda del Nord per la prima partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Una prima giornata che potrebbe mettere il cammino degli Azzurri già sulla retta via.

E per farlo Roberto Mancini avrà bisogno del miglior Ciro Immobile, quello che in Italia si vede soprattutto con la Lazio e soltanto a sprazzi con la Nazionale. L'attaccante biancoceleste, infatti, con gli Azzurri ha sempre avuto un rapporto complicato.

Vuoi per delle aspettative davvero elevate, visto che negli ultimi anni con la Lazio, Immobile ha sempre segnato caterve di goal; vuoi perché veramente l'ex Torino con la maglia della Nazionale ha deluso le aspettative qualche volta.

Oggi il giocatore della Lazio sarà titolare, al netto di sorprese, contro l'Irlanda del Nord. Belotti non è ancora al meglio dopo il Covid e Mancini ha scelto Immobile per guidare il suo attacco contro l'Irlanda del Nord.

Si tratta di una selezione, quella britannica, davvero forte dal punto di vista difensivo, che si schiera con un 3-5-2 difficile da scardinare. Motivo per cui oggi gli attaccanti degli Azzurri avranno un compito decisivo e molto difficoltoso.

Beh, le statistiche però recentemente non stanno dalla parte di Immobile: l'attaccante di Torre Annunziata non segna con la Nazionale dal novembre del 2019, nella sfida non proibitiva (per usare un eufemismo) contro l'Armenia, vinta dagli Azzurri per 9-1.

Dopo quella sfida ci sono state otto partite della Nazionale, con Immobile convocato per quattro di esse, e l'attaccante della Lazio è rimasto sempre a secco.

Prima ancora dei goal messi a segno nel 2019 (due contro l'Armenia e uno contro la Finlandia) Immobile in precedenza era rimasto a secco per altri due anni, con le ultime reti risalenti al 2017.

Un rapporto a singhiozzo, altalenante, che va in una direzione diametralmente opposta rispetto al rendimento avuto con la Lazio. In totale i goal di Ciro Immobile con l'Italia sono 10, segnati in 42 apparizioni.

Oggi Immobile dovrà in qualche modo farsi perdonare ed essere decisivo nella sfida contro l'Irlanda del Nord. Tutta Italia lo aspetta, con Roberto Mancini, che non ha mai smesso di credere in lui, in prima fila.