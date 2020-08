La mossa a sorpresa di Gasperini: il giovane Da Riva come ultimo cambio

Insieme a Castagne, Gasperini ha inserito durante Atalanta-PSG il 19enne Da Riva, all'esordio in Champions League.

Alla pari dei compagni dovrà metabolizzare quanto successo nel finale. Prima uno, poi l'altro. Niente semifinali per l', avanti. E per Jacopo Da Riva, la grande prima delusione della sua carriera da professionista. Tra i gicoatori scesi in campo, infatti, anche il giovane esordiente 19enne.

Centrocampista centrale classe 2000, Da Riva è stato spedito nella mischia da Gasperini, il quale l'aveva già fatto esordire in stagione nell'ultima partita di campionato: per lui un minuto nella sconfitta contro l' e dunque la grande opportunità contro il PSG.

Da Riva è stato inserito tra i campioni del PSG come ultimo cambio, nell'ultima finestra disponibile, insieme a Castagne: una sostituzione a sorpresa per Gasperini, che ha puntato su di lui come collegamento tra difesa e attacco per far fronte agli attacchi dei francesi.

Il giovane centrocampista non è riuscito a fare la voce grossa ovviamente, visto e considerando i pochi minuti a disposizione, ma di lui si dice un gran bene per il futuro: tra i suoi sponsor anche Beppe Bergomi, pronto a descriverne le caratteristiche durante la gara di Champions contro il PSG.

Da Riva è sceso in campo tra l'altro come quarto/quinto cambio, lasciando Gasperini senza più possibilità di inserire nuovi giocatori, il che ha portato al dover lasciare sul terreno di gioco Freuler nonostante l'infortunio che ha colpito lo svizzero nel finale.

Per Da Riva un battesimo di fuoco e una grande beffa, necessarie per crescere: trattasi di uno dei nuovi baby che l'Atalanta potrebbe mostrare al grande calcio dalla prossima stagione al via a settembre. Per ora c'è solo la tristezza dell'eliminazione, ma anche l'emozione della . E la consapevolezza di avere tutta una carriera davanti.